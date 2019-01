VIDEO: लगातार दूसरी बार भुवी का शिकार हुए फिंच, इस बार भी हुए बोल्ड

एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे दूसरे वनडे में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने छठे ओवर में टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसाल किया। फिंच 19 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विकेट विकेट 20 रन के योग पर गंवा दिया।

भुवनेश्वर ने 4 ओवरों में महज 8 रन देकर एक विकेट लिया है। भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंद पर एरोन फिंच क्लीन बोल्ड हुए। अगर पिछले 8 वनडे मैचों की बात करें तो एरोन फिंच 5 बार बोल्ड, एक बार कैच और दो बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं।

सिडनी वनडे के बाद एडिलेड में भी एरोन फिंच बोल्ड हुए। पिछले मैच में फिंच 11 गेंदों में 06 रन बनाकर आउट हुए थे और इस मैच में 19 गेंदों पर 6 रन ही बना पाए।

Bhuvi gets the better of the Aussie skipper for the second time in a row! 👌



