भुवनेश्वर कुमार की जोरदार वापसी, एशिया कप के लिए पेश की अपनी दावेदारी

भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए भारत ए के लिये तीन विकेट हासिल किये। इससे स्पष्ट संकेत मिल गया है कि वह 15 सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप के लिये उपलब्ध रहेंगे। भुवनेश्वर ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ चतुष्कोणीय सीरीज के स्थान तय करने वाले मुकाबले में नौ ओवर में एक मेडन से 33 रन देकर तीन विकेट हासिल किये जिससे भारत-ए ने 124 रन से जीत दर्ज की। गौरतलब है कि भुवनेश्वर पीठ में चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए।

UPDATE: Bhuvneshwar Kumar has been declared fit & will be a part of the India A squad in the ongoing Quadrangular series. He will feature in the side's next fixture against South Africa A. pic.twitter.com/4TXF7jBU9i