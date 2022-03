विराट कोहली को 'क्रिकेट का क्रिस्टियानो रोनाल्डो' मानता है यह श्रीलंकाई बल्लेबाज, पूर्व कप्तान से लेना चाहते हैं फिटनेस टिप्स

पीटीआई,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Wed, 30 Mar 2022 05:55 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.