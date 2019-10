INDvsSA: रोहित शर्मा ने पिच पर पुजारा को कहा कुछ ऐसा, बेन स्टोक्स ने कर दिया ट्रोल

India vs South Africa 2019, 1st Test, Day- 4: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच विशाखपट्टनम में खेला जा रहा है। दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने टीम को दूसरा झटका नहीं लगने दिया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया। लेकिन मैच के चौथे दिन मैदान पर रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा के बीच कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया है।

दरअसल, दूसरे सेशन के खेल के दौरान एक वाकया हुआ, जिसपर बेन स्टोक्स ने एक ट्वीट किया। बेन स्टोक्स के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स ने भी मजेदार रिएक्शंस दिए। रोहित शर्मा को मैदान पर उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। बहुत कम मौके होंगे, जब फैन्स ने रोहित को गुस्सा करते हुए या साथी खिलाड़ी को अपशह्द कहते हुए सुना होगा। लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने चेतेश्वर पुजारा को कुछ ऐसा कह दिया कि ट्रोल हो गए।

हार्दिक पांड्या के पीठ की सर्जरी रही सफल, लिखी ये इमोशनल पोस्ट

दूसरी पारी के 25वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा सिंगल के लिए आश्वस्त थे, लेकिन पुजारा और उनके बीच कुछ कंफ्यूजन हुआ। इस कंफ्यूज में रोहित शर्मा ने चेतेश्वर पुजारा को कुछ कह दिया। रोहित के यह अपशब्द स्टंप माइक में कैद हो गए। इसके बाद बेन स्टोक्स ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ट्वीट किया। बेन स्टोक्स ने ट्वीट करते हुए लिखा- इस बार विराट नहीं, रोहित... अगर आप समझ गए तो...

This time it’s Rohit not Virat....if you know you know 😂 — Ben Stokes (@benstokes38) October 5, 2019

फैन्स ने भी बेन स्टोक्स के इस ट्वीट पर मजेदार रिएक्शंस दिए हैं।

Indian takes Ben Stokes name more than Gods name 😂😂 — Chhoro Marwadi (@ChhoroMarwadi) October 5, 2019

How did you know he told that? @benstokes38 — Deval Shah (@DevalShah555) October 5, 2019

Ben strokes. 👌🏾 — Comrade स्पिटFire🏳️‍🌈 (@ThatDopedGuy) October 5, 2019

बता दें कि भारत ने अपनी पहली पार सात विकेट के नुकसान पर 502 रनों पर घोषित कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष किया और अपनी पहली पारी में 431 रन बनाए थे। भारत दूसरी पारी में 71 रनों की बढ़त के साथ उतरा था। पहली पारी में दोहरा शतक जमाने वाले सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (07) को 21 के कुल स्कोर पर दूसरी पारी में केशव महाराज ने पवेलियन भेज दिया।