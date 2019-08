ASHES 2019; 3rd Test: इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया पर 1 विकेट से जीत में बेन स्टोक्स बने हीरो

एशेज 2019 का लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया तीसरा मुकाबला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस टेस्ट मैच को क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में गिना जाएगा। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में 1 विकेट से हराकर मौजूदा एशेज सीरीज में 1-1 की बराबरी की। अभी दो टेस्ट मैच खेले जाने बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एजबेस्टन में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 251 रनों से हराया था, जबकि लॉर्ड्स में खेला गया वर्षा से प्रभावित दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। हेडिंग्ले में इंग्लैंड को जीत के लिए चौथी पारी में 359 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लिश टीम ने 9 विकेट गंवाकर सफलता पूर्वक हासिल कर लिया।

