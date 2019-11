BCCI ने ऐसे दी 'किंग कोहली' को जन्मदिन की बधाई, देखें- VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आज अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 नवंबर 1988 को जन्मे विराट कोहली का नाम आज दुनिया के महानतम क्रिकेटरों के साथ शुमार किया जाता है। 'किंग कोहली' और 'रन मशीन' जैसे नामों जाना जाता है। विराट कोहली ने बहुत कम वक्त में क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। टीम इंडिया के कप्तान के जन्मदिन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विराट कोहली का एक पुराना वीडियो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से विराट कोहली के पहला वनडे इंटरनेशनल शतक का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया है- विराट कोहली 31 साल के हुए। 'रन मशीन' ने यहां से अपना सफर शुरू किय था, उनका पहले डेब्यू वनडे इंटरनेशनल शतक।

विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ पहले अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। डेब्यू मैच में विराट ने 12 रन की पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रनों की रफ्तार पकड़ी वह आजतक नहीं रुकी है। उन्होंने अपने करियर का पहला शतक 2009 में लगाया था।

विराट कोहली ने भारत और श्रीलंका के बीच 2009 में खेली जा रही द्विपक्षीय सीरीज में अपना पहला वनडे शतक जड़ा था। इस मैच में विराट ने 114 गेंदों में शानदार 107 रनों की पारी खेली थी।

As #TeamIndia Captain @imVkohli turns 31, we take a look back at his maiden ODI hundred and where it all started for the Run Machine. #HappyBirthdayVirat 🎂💐💐 pic.twitter.com/6vNY1U4p8H