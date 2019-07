विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेस से पहले BCCI के ट्वीट में बड़ी गलती, हुए ट्रोल

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand: विराट कोहली एंड कंपनी मंगलवार (9 जुलाई) को आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल करने के लक्ष्य के साथ उतरेगी। दो बार की चैंपियन भारतीय टीम विश्वकप के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में क्रिकेट इतिहास के दो सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वियों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। भारत और न्यूजीलैंड मुकाबले से पहले विराट कोहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, लेकिन यह बताने के साथ ही बीसीसीआई ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद उसे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

भारत विराट की कप्तानी में पहली बार आईसीसी विश्वकप में उतर रहा है और उसका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। ग्रुप चरण में टीम ने केवल एक मैच हारा था और वह आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका पर सात विकेट की जीत और दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया पर 10 रन की रोमांचक जीत के चलते तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेस की जानकारी देते हुए बीसीसीआई ने एड्रेस (addresses) की जगह एक्ट्रेस (actress) लिख दिया था। बीसीसीआई की इस गलती पर यूजर्स ने बीसीसीआई को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

