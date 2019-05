BCCI ने शाहिद अफरीदी के स्पॉट फिक्सिंग खुलासे पर उठाए सवाल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने 2010 में हुए स्पॉट फिक्सिंग के बारे में पता होने के बावजूद आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई (एसीयू) को इसकी सूचना नहीं देने को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया है।

चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, “वास्तव में, जब उन्हें इस बारे में एक बार पता चल गया तो उन्हें तुरंत आईसीसी की भ्रष्टचार रोधी ईकाई को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। एसीयू कैसे उनकी इस सूचना से निपटते, यह देखना बड़़ा दिलचस्प होता।”

आईएएनएस के पास मौजूद आईसीसी की नियम के अनुसार, “प्रतिभागियों को बिना किसी देरी के सभी संपर्कों, भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं, भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने जैसी सभी तरह की गतिविधियों की जानकारी एसीयू को देना चाहिए।”

Actually, once he became aware, he ought to have immediately reported it to the Anti Corruption Unit of the @ICC . How the ACU dealt with the information of him not having reported this would be interesting because it was a failure of his obligation Inder the code. https://t.co/BDUoHuV505