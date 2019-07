BCCI ने नए कोच पद के लिए मांगे आवेदन, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच सहित सहयोगी स्टाफ के लिए नए आवेदन मंगवा लिए हैं। बीसीसीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग कोच और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन मंगवाए हैं। इन सभी पोस्ट के लिए 30 जुलाई 2019 शाम 5 बजे से पहले आवेदन करना होगा।

नए कोच और सपोर्टिंग स्टाफ का कार्यकाल 5 सितंबर 2019 से 24 नवंबर 2021 के बीच होगा। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर का कार्यकाल एक साल का होगा। वर्तमान कोचिंग स्टाफ भी इसमें हिस्सा ले सकता है। टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच रवि शास्त्री को फिर से आवेदन करना होगा, क्योंकि उनका अनुबंध अगले महीने के वेस्टइंडीज दौरे के बाद समाप्त हो जाएगा।

सहयोगी स्टाफ में गेंदबाजी कोच भरत अरुण, बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और फील्डिंग कोच आर श्रीधर हैं। वेस्टइंडीज के तीन अगस्त से तीन सितंबर तक होने वाले दौरे के कारण इनका कार्यकाल विश्व कप के बाद 45 दिन तक बढ़ाया गया।

ये सभी नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टीम को नया ट्रेनर और फिजियो मिलना तय है क्योंकि शंकर बासु और पैट्रिक फरहार्ट भारत के विश्व कप सेमीफाइनल में हार के साथ ही सहयोगी स्टाफ से हट गए थे।

