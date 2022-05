रिद्धिमान साहा को धमकाने की मिली सजा, BCCI ने पत्रकार बोरिया मजूमदार पर लगाया दो साल का बैन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने उस खेल पत्रकार पर दो साल का बैन लगा दिया है, जिसने विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को डराने और धमकाने की कोशिश की थी। बीसीसीआई ने बोरिया मजूमदार पर दो साल का बैन

इस खबर को सुनें