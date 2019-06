गौतम गंभीर ने युवराज के संन्यास के बाद BCCI से की ये अपील

क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को अपनी शुभकामनाएं देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से अपील की है कि बोर्ड को युवराज के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 को भी रिटायर कर देना चाहिए।

युवराज के साथ भारत को 2007 के टी-20 विश्वकप और 2011 के वनडे विश्वकप में चैंपियन बनाने वाले गंभीर ने युवराज सिंह को भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। युवराज ने आज मुंबई में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान किया।

क्रिकेटर से सांसद बने गंभीर ने कहा, “आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं युवराज। आप सीमित प्रारुप में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई को आपके सम्मान में जर्सी नंबर 12 को भी रिटायर कर देना चाहिए। काश मैं भी आपकी तरह बल्लेबाजी कर पाता।”

Congratulations Prince @YUVSTRONG12 on a wonderful career. You were the best ever white ball cricketer India had. @BCCI should retire Number 12 jersey in the tribute to your career. Wish I could bat like you Champion #Yuvrajsinghretires #ThankYouYuvraj #ThankYouYuvi

वहीं, क्रिकेट के मैदान से लेकर कैंसर से जंग जीतने और फिर खेल के मैदान पर वापसी करने के दौरान युवराज सिंह के प्रेरणा के स्रोत रहे सचिन तेंदुलकर ने उनके संन्यास पर खेल को दिए योगदान के लिए शुक्रिया किया। अपने 17 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान ज्यादातर समय तक तेंदुलकर के साथ ड्रेसिंग रूम को साझा करने वाले युवराज ने सोमवार को यहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। संन्यास के बाद खेल जगत ने उनके योगदान की सराहना की जिसमें तेंदुलकर भी शामिल है।

उन्होंने ट्वीट किया, ''युवराज आपका करियर बहुत ही शानदार रहा। जब भी टीम को जरुरत हुई आप चैम्पियन की तरह खेले। मैदान के अंदर और बाहर आपने जो जीवटता दिखाई वह कमाल की थी। आपको दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं और आप ने क्रिकेट के लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया।''

What a fantastic career you have had Yuvi.

You have come out as a true champ everytime the team needed you. The fight you put up through all the ups & downs on & off the field is just amazing. Best of luck for your 2nd innings & thanks for all that you have done for 🇮🇳 Cricket.🙌 pic.twitter.com/J9YlPs87fv