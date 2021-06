भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाने में देखिए कितना अहम रहा है हेड कोच रवि शास्त्री का रोल- VIDEO

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून तक साउथैम्पटन में खेला जाना है। टीम इंडिया का इस टूर्नामेंट में फाइनल तक का सफर काफी यादगार रहा है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी विश्व दमदार टीमों को धूल चटाकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में हेड कोच रवि शास्त्री का रोल भी काफी अहम रहा है। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में गाबा के मैदान पर मिली ऐतहासिक जीत में भी शास्त्री ने टीम को एकजुट रखने का काम बखूबी तरीके से किया था। इसी बीच, बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोच शास्त्री के अहम रोल को लेकर एक खास वीडियो शेयर किया है।

