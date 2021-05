वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया ने जिम में जमकर बहाया पसीना, BCCI ने शेयर किया वीडियो

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के लिए टीम इंडिया जमकर तैयारी कर रही है। टीम इस समय मुंबई में अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रही है और 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। क्वारंटाइन होने के चलते मैच प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे भारतीय खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर जमकर मेहनत कर रहे हैं। बीसीसीआआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के जबरदस्त जिम सेशन का वीडियो शेयर किया है।

Preps in full swing as #TeamIndia sweat it out in the gym ahead of the ICC World Test Championship Final 💪💪👊 - by @RajalArora



Full video 📽️👉 https://t.co/qDCuAC5Xvd pic.twitter.com/vggs9WuT0r