BCCI ने शेयर की द्रविड़ और शास्त्री की साथ फोटो, लोगों ने जमकर किया ट्रोल

टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री और इंडिया-ए और अंडर-19 टीम के कोच रह चुके राहुल द्रविड़ की साथ फोटो बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। फैन्स इस फोटो पर शास्त्री को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की ट्वंटी20 सीरीज के आखिरी मैच से पहले बेंगलुरु पहुंच चुकी है। आखिरी मैच 22 सितंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है।

When two greats of Indian Cricket meet 🤝 pic.twitter.com/Vj3bAeGr8y — BCCI (@BCCI) September 20, 2019

इस दौरान टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान राहुल द्रविड़ भी टीम के साथ नजर आए। बीसीसीआई ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें शास्त्री ने द्रविड़ के कंधे पर हाथ रखा है। इस फोटो पर लोगों ने बहुत मजेदार कमेंट्स किए हैं। एक फैन ने लिखा द्रविड़- एक्सपेक्टेशन, शास्त्री- रियैलिटी। किसी ने लिखा है कि द्रविड़- ग्रेट, शास्त्री- रिग्रेट।

कुछ ऐसे शास्त्री को किया गया ट्रोल-

#Rahuldravid who gives us great young kids to play for India but #RaviShastri waested that talented players to not include in India team

That's the difference between the #Legend Rahul dravid sir😘 & #LeZAND Ravi daruwala shastri👎 — shubham (@Shubham_starboy) September 20, 2019

Expectations vs Reality — Sagar (@sagarcasm) September 20, 2019

Dravid- Great

Shashtri- Regret — Rahul 🇮🇳🌈 (@BeingTrickyy) September 20, 2019

It seems you counted RAHUL & DRAVID as two different persons — Anupam (@Anupam381) September 20, 2019

Ravi Shastri after reading comments on this post be like: pic.twitter.com/m30RHKweh7 — CS Sujit Jha🇮🇳 (@SujitTweets_) September 20, 2019

भारतीय टीम तीन मैचों की ट्वंटी20 सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। 15 सितंबर को सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाना था, जो बारिश में धुल गया था। इसके बाद दूसरा ट्वंटी20 मैच मोहाली में खेला गया, जिसे भारत ने सात विकेट से अपने नाम किया। आखिरी मैच बेंगलुरु में 22 सितंबर को खेला जाना है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी।