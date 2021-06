केएल राहुल ने जड़ा रवींद्र जडेजा की गेंद पर जोरदार सिक्स, BCCI ने शेयर किया प्रैक्टिस मैच का वीडियो

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच साउथैम्पटन में 18 से 22 जून तक खेला जाना है। भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए जमकर तैयारी कर रही है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर टीम इंडिया के इंट्रा स्कवाड मैच के दूसरा दिन का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में केएल राहुल शानदार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, रोहित शर्मा भी अच्छी लय में दिख रहे हैं।

