INDvsAUS: मेलबर्न जीत के बाद BCCI ने शेयर की ये तस्वीर

विराट सेना ने मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों से हराकर चार मैचों की सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली है। इसी के साथ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। अब अगला टेस्ट मैच सिडनी में 3 दिसंबर से खेला जाना है। भारत ने पिछले 71 सालों में 11 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। यह टीम इंडिया का 12वां दौरा है। भारत ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। अगर टीम इंडिया सिडनी टेस्ट जीतकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेती है तो वह इतिहास रच देगी।

ऑस्ट्रेलिया ने 399 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन की समाप्ति तक आठ विकेट पर 258 रन बनाकर भारत का इंतजार बढ़ाया था। पांचवें दिन सुबह का सत्र बारिश के कारण धुल गया, जिससे आशंकाएं उठने लगी थीं।

जैसे ही खेल शुरू हुआ भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को 261 रन पर समेट कर भारत की झोली में तिहरी ऐतिहासिक जीत डाल दी। भारत ने 4।3 ओवर में बचे हुए दोनों विकेट निकाल कर मेजबान टीम का संघर्ष समाप्त कर दिया।

जीत के बाद भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर टीम इंडिया की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा है- एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करती है।

जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के दोनों कप्तानों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इस मैच में टिम पेन के साथ आर्ची शिलर ऑस्ट्रेलिया के सह कप्तान थे। 7 साल के आर्ची शिलर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बॉक्सिंग डे से पहले ग्रीन कैप दी गई। बाएं हाथ के इस नन्हें स्पिनर आर्ची को दिल से जुड़ी बीमारी है। उनका सपना ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनना था और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके इस सपने को पूरा कर दिया है।

जब आर्ची केवल तीन महीने का था तब पता चला था कि उनके दिल के वॉल्व सही नहीं है। अपने जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही उन्हें मेलबर्न में सात घंटे से भी अधिक समय तक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था और छह महीने बाद उनका एक और ऑपरेशन किया गया। पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था।

