VIDEO: महेंद्र सिंह धोनी के छक्के की BCCI ने इस खास व्यक्ति से की तुलना

हर भारतीय के लिए 2 अप्रैल का दिन खास है। इस दिन के खास होने के पीछे दो कारण हैं। दरअसल, 2 अप्रैल को ही साल 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरीक्ष यात्रियों के साथ राकेश शर्मा ने उड़ान भरी ​थी और भारत के पहले अंतरीक्ष यात्री बने। और साल 2011 में 2 अप्रैल को ही भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका हराकर दूसरी बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। इससे पहले साल 1984 में कपिल देव की कप्तानी में वेस्टडंडीज को हराकर भारत ने वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। इस तरह हर भारतीय के लिए 2 अप्रैल का दिन दोहरी कामयाबी का जश्न मनाने का दिन है।

हालांकि बीसीसीआई के इस वीडियो पर कई लोगों ने गौतम गंभीर को भी इस मौके पर याद करते हुए उन्हें 'अनसंग हीरो' कहा। गौतम गंभीर ने इस मैच में 97 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने इस मैच में कोहली के साथ 109 रनों की साझेदारी और धोनी के साथ 97 रनों की साझेदारी की थी। 2 अप्रैल 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉसमॉस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत राकेश शर्मा आठ दिन तक अंतरिक्ष में रहे।

First Indian citizen to go to space and first Indian citizen to launch a cricket ball into the orbit to lift the 🏆 - #ThisDayThatYear #RakeshSharma #MSDhoni pic.twitter.com/8zaj6afYjs