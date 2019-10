एयरपोर्ट पर फैन्स के साथ गांगुली कुछ ऐसे आए नजर कि PHOTO हो गया VIRAL

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने उन्हें प्यार देने के लिए प्रशंसको का आभार व्यक्त किया। गांगुली बुधवार को बेंगलुरू पहुंचे जहां उन्होंने पूर्व साथी और राष्ट्रीय क्रिकट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख राहुल द्रविड़ से मुलाकात की। गांगुली ने ट्विटर पर एक फोटे साझा की जिसमें उन्हें शहर के एयरपोर्ट में चेक-इन पर खड़े देखा गया। उन्हें दर्शकों ने घेर रखा था।

उन्होंने लिखा, “बेंगलुरू के एयरपोर्ट के चेक-इन में खड़ा हूं। लोगों को प्यार आपको बहुत आभारी बनाता है।” गांगुली और द्रविड़ ने एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुलाकात की जहां उन्होंने एनसीए के रोडमैप को बेहतर करने पर चर्चा की।

At the check in airport of bangalore .. love of people makes u feel so grateful pic.twitter.com/FDP2fwzg6W