'कॉफी विद करण' विवाद से BCCI नाराज, हार्दिक पांड्या ने मांगी माफी

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में इस सप्ताह टीम इंडिया के स्टाइलिश क्रिकेटर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या पहुंचे थे। हार्दिक पांड्या ने शो के दौरान कुछ ऐसी बातें बोल डालीं, जिसको लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। सूत्रों की माने तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी हार्दिक पांड्या की इस हरकत से खफा है। अब पांड्या ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से माफी मांगी है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मेरे कमेंट्स से जिन्हें भी ठेस पहुंची, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं बस शो के नेचर के हिसाब से बातें कर रहा था।'

फैन्स को उम्मीद थी की शो के दौरान उन्हें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीम इंडिया के कई राज जानने को मिलेंगे, लेकिन हुआ उसके कुछ उलट ही। शो के दौरान केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसी बातें कीं, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। शो के दौरान हार्दिक पांड्या ने लड़कियों को लेकर कुछ कमेंट्स किए, जिस पर करण जौहर और केएल राहुल हंसते हुए नजर आए।

हार्दिक पांड्या का लड़कियों पर इस तरह कमेंट्स करना सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हार्दिक पांड्या को लड़कियों पर किए गए उनके कमेंट्स के लिए काफी ट्रोल किया है। शो के करण जौहर ने दोनों क्रिकेटरों से उनके निजी जिंदगी के बारे में भी बातें कीं. इस दौरान हार्दिक पांड्या ने अपनी महिला मित्रों से नाइट क्लबों में मिलने और "बातचीत" के बारे में बताया। उन्होंने इस दौरान कहा कि वह उनसे बातचीत करने की जगह उन्हें 'देखने' पर ज्यादा फोकस कर रहे थे।

हालांकि पांड्या की माफी के बावजूद लोग अभी भी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके माफीनामा पर कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं:

I keep saying this Hardik and I would like to reiterate it brother, you have the talent but don’t let it go the Vinod Kambli way. For now it seems this glam and too early found stardom has affected your play. Pls focus on the cricket and let go off all this froth. Else very soon.