BCCI AWARDS:दिग्गजों की मौजूदगी में विराट कोहली को मिला 'पॉली उमरीगर ट्रॉफी'

भारतीय कप्तान विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भले ही नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई के सालान पुरस्कार समारोह में आकर्षण का केंद्र रहे। विराट कोहली को लगातार दो सत्र के लए पॉली उमरीगर ट्रॉफी (वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर) प्रदान की गई। उन्हें टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने यह ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। शानदार फार्म में चल रहे भारतीय कप्तान ने 2016-17 और 2017-18 में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। वह फिलहाल आईपीएल के दौरान गर्दन में लगी चोट का उपचार करा रहे हैं, जिसकी वजह से वह सरे के लिये काउंटी क्रिकेट भी नहीं खेल सके। विराट कोहली 15 जून को एनसीए में फिटनेस टेस्ट देंगे।

The Skipper also receives the Polly Umrigar Award for his stupendous performances in the 2017-18 season too.#NAMAN #BCCIAwards pic.twitter.com/asGanKJjd9 — BCCI (@BCCI) June 12, 2018

बीसीसीआई के सालाना पुरस्कार समारोह में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम भी मौजूद थी, जो गुरूवार से भारत के खिलाफ अपना पदार्पण टेस्ट मैच खेलेगी। इस दौरान सभागार में इस वर्ष 'एमके पटौदी स्मृति व्याख्यान' देने के लिए चुने गए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी मौजूद थे। इस मौके पर पिछले जमाने के और मौजूदा पीढ़ी के भारतीय क्रिकेटर एक ही छत के नीचे मौजूद थे। अंशुमान गायकवाड़ और सुधा शाह को 'सीके नायुडू लाइफटाइम अचीवमेंट' सम्मान दिया गया।



जलज सक्सेना, परवेज रसूल और क्रुणाल पंड्या को घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। जलज और रसूल को रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला और क्रुणाल को विजय हजारे वनडे चैम्पियनशिप में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला।क्रुणाल भारत ए के साथ दौरे पर होने के कारण पुरस्कार लेने के लिये मौजूद नहीं थे।

