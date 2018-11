BCCI ने नहीं बढ़ाया रमेश पोवार का कार्यकाल, कोच पद के लिए मंगाए नए आवेदन

भारत की सीनियर महिला क्रिकेटर मिताली राज और रमेश पोवार के बीच विवाद प्रशासकों के दखल के बिना कोच का तीन महीने का कार्यकाल समाप्त होने के साथ खत्म हो गया। पोवार का कार्यकाल पूरा होने की घोषणा के बाद बीसीसीआई ने कोच पद के लिए ताजा आवेदन मंगाया। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस संबद्ध में जानकारी दी। ऐसी संभावना है कि आवेदन करने पर भी अब बीसीसीआई रमेश पोवार के नाम पर विचार नहीं करेगा। बीसीसीआई के एक आला अधिकारी ने कहा,'उनका करार खत्म हो गया और उनकी वापसी की संभावना बहुत कम है।'

BCCI: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) would like to call upon interested candidates to apply for the position of 'Head Coach – Team India (Senior Women)' pic.twitter.com/umyuJbtVCm