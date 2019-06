'बलिदान बैज' विवाद: धौनी के समर्थन में उतरा BCCI, खारिज की ICC की आपत्ति

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी के दस्तानों पर भारतीय सेना के 'बलिदान बैज' को लेकर आईसीसी की आपत्ति पर बहस तेज हो गई है। क्रिकेट विश्व कप 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के पहले मुकाबले में विकेटकीपिंग के दौरान धौनी ने जो दस्ताने पहने थे, उन पर सेना का 'बलिदान बैज' बना हुआ था। इस पर आईसीसी ने बीसीसीआई से अपील की है कि वह धौनी को दस्तानों से सेना से जुड़ा यह चिन्ह हटाने को कहे। हालांकि बीसीसीआई ने इस मामले में महेंद्र सिंह धौनी का समर्थन किया है।

Committee of Administrators (CoA) chief Vinod Rai: We have already written (to ICC to seek permission for MS Dhoni to wear 'Balidaan' insignia on his gloves), will speak more after the meeting (CoA meeting) pic.twitter.com/fMaQ2agbcV

विनोद राय ने आईसीसी को परमिशन देने के लिए लिखी चिठ्ठी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बीसीसीआई की प्रशासनिक समिति (कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी CoA) के प्रमुख विनोद राय ने कहा, 'हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। धौनी के दस्ताने पर जो निशान है, वह किसी धर्म का प्रतीक नहीं है और न ही यह कामर्शियल है।' उन्होंने कहा कि जहां तक पहले से परमिशन लेने की बात है तो हमने इसके लिए आईसीसी को लिखा है कि वह धौनी को इन दस्तानों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे। इस मुद्दे पर देश की दिग्गज खेल हस्तियों ने भी धौनी का समर्थन किया है। इनमें रेसलर योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार प्रमुख हैं।

Claire Furlong, ICC General Manager, Strategic Communications on what if BCCI seeks permission for MS Dhoni to use 'Balidaan' insignia gloves: As of now, I do not know. It would need to be considered by the ICC. pic.twitter.com/vUBzBnvuH2