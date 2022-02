रिद्धिमान साहा को मिलेगा इंसाफ, BCCI ने पत्रकार से साहा को मिली धमकी की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया

बीसीसीआई ने एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा रिद्धिमान साहा को इंटरव्यू देने के लिए सहमत नहीं होने पर कथित धमकी मिलने के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। हालांकि साहा ने इस मामले में शुरू में 23 फरवरी को सिलसिलेवार ट्वीट्स में पत्रकार का नाम लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन समझा जाता है कि अब वह पत्रकार की पहचान उजागर करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने जांच के लिए अपनी सहमति दे दी है।

बीसीसीआई ने विज्ञप्ति में कहा, ''भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आज एक तीन सदस्यीय समिति गठित की है जो ऋद्धिमान साहा को वरिष्ठ पत्रकारा द्वारा धमकी देने और धमकाने के मामले की जांच करेगी। ''

इसमें कहा गया, ''तीन सदस्यीय समिति में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरूण सिंह धूमल और बीसीसीआई शीर्ष परिषद सदस्य प्रभतेज सिंह भाटिया शामिल हैं। समिति जल्द से जल्द अगले हफ्ते से कार्रवाई शुरू कर देगी। ''

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 19, 2022

1/3- I was hurt and offended. I thought not to tolerate such kind of behaviour and didn’t want anyone to go through these kind of bullying. I decided I will go out and expose the chat in public eye, but not his/her name — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 22, 2022