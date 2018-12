AUSvsIND:'विराट कोहली ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताकर टिम पेन को नीचा नहीं दिखाया'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के साथ ​टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की झड़प की खबर को बकवास करार दिया है। बीसीसीआई ने भारतीय कप्तान का पक्ष लेते हुए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में छपी उन खबरों को खारिज किया, जिनमें दावा किया गया है कि विराट कोहली ने खुद के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने की डींग मारने के साथ दूसरे टेस्ट में टिम पेन का मजाक बनाया। पर्थ टेस्ट मैच के दौरान दोनों कप्तानों के बीच छींटाकशी चलती रही, लेकिन दोनों ने ही मैच समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है।

