IND vs WI: बीसीसीआई के टीम चयन पर भड़के फैंस, पूछा कार्तिक और गिल कहां हैं?

बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारत की टी20, वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि भारत को वेस्ट इंडीज दौरे पर 2 टेस्ट, 3 टी20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। विश्व कप खेलने वाली टीम से सिर्फ जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। दिनेश कार्तिक को टीम में स्थान नहीं दिया गया है। वहीं केदार जाधव पर चयनकर्ताओं ने एक बार फिर भरोसा दिखाया है और उन्हें वनडे टीम में शामिल किया है।

शिखर धवन की वनडे और टी20 टीम में वापसी

महेंद्र सिंह धौनी को इस दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, खलील अहमद और नवदीप सैनी को वनडे तथा टी20 दोनों ही टीमों में स्थान मिला है।

India’s squad for 2 Tests: Virat Kohli (Captain), Ajinkya Rahane (VC), Mayank Agarwal, KL Rahul, C Pujara, Hanuma Vihari, Rohit Sharma, Rishabh Pant (WK) Wriddhiman Saha (WK), R Ashwin, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Ishant Sharma, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah, Umesh Yadav

शिखर धवन अंगुली की चोट से उबर गए हैं और वनडे तथा टी20 दोनों ही टीमों में उनकी वापसी हुई है। टी20 टीम में भी श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, खलील अहमद और नवदीप सैनी को स्थान मिला है। रविंद्र जडेजा टेस्ट और वनडे के बाद टी20 के लिए भी चुने गए हैं। क्रुणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर और दीपक चाहर टी20 टीम में शामिल हैं।

​कार्तिक और गिल के लिए क्रिकेट फैंस हैं नाराज

लेकिन क्रिकेट फैंस इस बात से खफा दिख रहे हैं कि दिनेश कार्तिक को टी20 टीम से क्यों बाहर रखा गया है। इसके अलावा शुभमन गिल को वनडे और टी20 टीम में स्थान नहीं दिए जाने पर भी क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया में बीसीसीआई चयनकर्ताओं की खिंचाई कर रहे हैं। आप भी पढ़िए कि वेस्ट इंडीज दौरे के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई टीम को लेकर कैसा है क्रिकेट फैंस का रिएक्शन...

Kl rahul run bnaye chahe na bnaye kl rahul bcci ka damad h na kartik bangladesh k khilaf jeeta kr dya pr koi keemat h nhi h 😠😠



No respects of player in bcci or waise aapne dinesh kartik matces h ktne khilaye 2nd down pr sab match kl nhi chala toh koi baat nhi khelega 😠😠