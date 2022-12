BCCI ने किया भारत के अगले 3 महीने के शेड्यूल का ऐलान, इन 3 टीमों के खिलाफ खेलेगा भारत; जानें पूरी डिटेल

ऐप पर पढ़ें

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को टीम इंडिया के आगामी तीन महीने के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। जनवरी से मार्च तक भारत घर पर श्रीलंका, न्यूजीलैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। नए साल का आगाज भारत श्रीलंका के खिलाफ तीन मैच की टी20 सीरीज के साथ करेगा, इसके बाद भारत को उनके खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है। श्रीलंका के भारत दौरे का आगाज 3 जनवरी को मुंबई में खेले जाने वाले पहले टी20 से होगा।

श्रीलंका के भारत दौरे का शेय्डूल इस प्रकार है-

पहला टी20 - 3 जनवरी (मुंबई)

दूसरा टी20 - 5 जनवरी (पुणे)

तीसरा टी20 - 7 जनवरी (राजकोट)

पहला वनडे - 10 जनवरी (गुवाहाटी)

दूसरा वनडे - 12 जनवरी (कोलकाता)

तीसरा वनडे - 15 जनवरी (तिरुवनंतपुरम)

श्रीलंका दौरे के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी से तीन मैच की वनडे सीरीज खेलनी है। कीवी टीम के खिलाफ भारत वनडे के बाद इतने ही मैच की टी20 सीरीज की भी मेजबानी करेगा। वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा और यह रायपुर का पहला इंटरनेशनल मैच होगा।

न्यूजीलैंड के भारत दौरे का शेड्यूल इस प्रकार है-

पहला वनडे - 18 जनवरी (हैदराबाद)

दूसरा वनडे - 21 जनवरी (रायपुर)

तीसरा वनडे - 24 जनवरी (इंदौर)

पहला टी20 - 27 जनवरी (रांची)

दूसरा टी20 - 29 जनवरी (लखनऊ)

तीसरा टी20 - 1 फरवरी (अहमदाबाद)

श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बाद भारत को घर पर ही ऑस्ट्रेलिया की भी मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत चार मैच की टेस्ट सीरीज के अलावा तीन मैच की वनडे सीरीज खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टी20 सीरीज नहीं है। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी को नागपुर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से होगा। इसके बाद अगले तीन मैच दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में क्रमश: 17 फरवरी, 1 मार्च और 9 मार्च को शुरू होंगे। ये चारों टेस्ट WTC का हिस्सा होंगे और भारत के इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए यह टेस्ट सीरीज काफी अहम होगी। वहीं बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में आखिरी बार चार मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, इसके बाद सीरीज में चार की जगह 5 मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद भारत को कंगारुओं के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है।

ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे का शेड्यूल इस प्रकार है-

पहला टेस्ट - 9 फरवरी से 13 फरवरी (नागपुर)

दूसरा टेस्ट - 17 से 21 फरवरी (दिल्ली)

तीसरा टेस्ट - 1 से 5 मार्च (धर्मशाला)

चौथा टेस्ट - 9 से 13 मार्च (अहमदाबाद)



पहला वनडे - 17 मार्च (मुंबई)

दूसरा वनडे - 19 मार्च (विशाखापत्तनम)

तीसरा वनडे - 22 मार्च (चेन्नई)

IND vs SL, IND vs NZ, IND vs AUS लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

अगले तीन महीनों में भारत इन 3 टीमों के खिलाफ घर पर ही सीरीज खेलेगी, ऐसे में सभी मुकाबलों का लुत्फ आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं, वहीं ऑनलाइन इन मैचों को देखने के लिए आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लॉगिन कर सकते हैं। वहीं लिमिटेड ओवर का लाइव टेलिकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर भी होगा।