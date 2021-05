BCCI ने जारी की महिला क्रिकेट टीम की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, वेदा कृष्णमूर्ति बाहर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने बुधवार को महिला क्रिकेट टीम के सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की घोषणा कर दी है। इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है।

इसमें युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा को प्रमोशन देते हुए ग्रेड बी में जगह दी गई है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या को 22 से घटाकर 19 कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में हाल ही में अपनी मां और बहन को खोने वाली वेदा कृष्णमूर्ति को जगह नहीं मिली है।

ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 50 लाख रुपये सालाना मिलेंगे, जिसमें तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी महिला टी-20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और लेग स्पिनर पूनम यादव शामिल हैं। ग्रेड बी के खिलाड़ियों को सालाना तौर पर 30 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें अनुभवी मिताली राज, झूलन गोस्वामी और दीप्ति शर्मा के साथ कुल 10 खिलाड़ी हैं।

