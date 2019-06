World Cup 2019: IND-NZ मैच रद्द होने पर केदार जाधव ने बादलों से की Emotional अपील, VIDEO वायरल

आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में बारिश के कारण रद्द हुए मैचों की संख्या में गुरुवार को एक बार और इजाफा हो गया। ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच होना था जो भारी बारिश के चलते नहीं हो सका। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण इस मैच में टॉस तक नहीं हो सका। यह इस विश्व कप में बारिश के कारण रद्द हुआ चौथा मैच है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज, श्रीलंका-पाकिस्तान और श्रीलंका-बांग्लादेश के मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं।

इंग्लैंड में लगातार बारिश से रद्द हो रहे मैचों पर भारतीय टीम के बैटिंग ऑलराउंडर केदार जाधव ने बारिश से प्रार्थना की है, कि वह महाराष्ट्र चला जाए। केदार महाराष्ट्र से हैं और वहां काफी दिनों से बरसात नहीं हुई है और सूखा पड़ा हुआ है। नॉटिंघम में प्रार्थना करते हुए केदार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें केदार जाधव बादलों से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं।

टीम इंडिया के इस ऑलराउंडर ने वीडियों में प्रार्थना करते हुए कहा, 'ए बारिश तेरी जरूरत यहां से ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। वहां जाकर बरस।'

What a gesture by .@JadhavKedar !! He wants to rain in Maharashtra🙏