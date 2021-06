श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले मुशफिकुर रहीम को ICC ने चुना मई महीने का बेस्ट क्रिकेटर

श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को आईसीसी ने मई महीने का बेस्ट प्लेयर चुना है। रहीम के अलावा इस अवॉर्ड के लिए इंटरनेशन क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली और श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रमा को नॉमिनेट किया था। मुशफिकुर रहीम की शानदार बैटिंग के दम पर बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ पहले बार वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी।

1/1 – 100s/50s ⚡

237 ODI runs 🔥



Presenting the ICC Men’s Player of the Month for May 2021 👇#ICCPOTM pic.twitter.com/bOn0aN0S37