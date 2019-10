INDvBAN: दिल्ली पहुंची बांग्लादेश क्रिकेट टीम, देखें PICS

India vs Bangladesh: बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत दौरे के लिए बुधवार (30 अक्टूबर) को नई दिल्ली पहुंच गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली इस सीरीज में 3 टी-20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। पहला टी-20 मैच रविवार (3 नवंबर) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस दौरे पर भारत का पहला डे-नाइट टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। कोलकाता में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा।

भारत आने से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है। शाकिब अल हसन पर एक साल का पूर्ण प्रतिबंध और 12 महीने की अवधि का निलंबित प्रतिबंध लगाया गया है। यह तब लागू होगा अगर शाकिब आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का पालन नहीं करते हैं। वह अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग और ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक होने वाले टी20 विश्व कप में नहीं खेल सकेंगे।

शाकिब की गैरमौजूदगी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत दौरे पर होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए महमुदुल्ला को टीम की कप्तानी सौंपी है, जबकि मोमिनुल हक को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है।

