खिलाड़ियों की हड़ताल के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट पर लगा भ्रष्टाचार के आरोप

खिलाड़ियों की वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष ने देश में क्रिकेट में बड़े पैमाने पर मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीसीबी के पूर्व अध्यक्ष साबीर हुसैन चौधरी ने कहा बोर्ड की संचालन परिषद भी भ्रष्टाचार में शामिल है। चौधरी संसद सदस्य भी हैं।

उन्होंने कहा, ''बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दुनिया की एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय खेल इकाई है जो संस्थागत तरीके से मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।'' उन्होंने कहा, ''यह अविश्वसनीय है। मैंने खुद कई बार इस मुद्दे को उठाया है।''

@BCBtigers is only national sporting body in the world that promotes institutionalised #matchfixing, #corruption. Unbelievable!! Flagged this issue many times myself. Thank you @Sah75official for your courage in exposing the truth. @dailystarnews https://t.co/JpewXPPyQi @Isam84