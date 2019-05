बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने विवाद के बाद बदली टीम की जर्सी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जर्सी को लेकर मचे बवाल के बाद जर्सी में बदलाव कर दिए हैं। बोर्ड ने आगामी विश्व कप से और आयरलैंड और वेस्टइंडीज से खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज से पहले हरे रंग की नई जर्सी जारी की थी, लेकिन प्रशंसकों और मीडिया की कड़ी आलोचना और नाराजगी के बाद बोर्ड के निदेशक निजामुद्दीन चौधरी ने जर्सी में बदलाव का आश्वासन दिया था।

बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा था, “बांग्लादेश क्रिकेट टीम की घरेलू जर्सी में बदलाव किया जाएगा। अभी जर्सी में लाल रंग के अंश नहीं है लेकिन नई जर्सी में लाल रंग मौजूद होगा।”

विश्व कप में दरअसल बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की जर्सी का रंग भी पूरी तरह से हरा है। सोमवार को बांग्लादेश टीम के घरेलू और विदेशी मुकाबलों के लिए जर्सी जारी की गई थी, लेकिन घरेलू जर्सी पूरी तरह से हरी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी जैसी लग रही थी। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। जर्सी में कोई लाल रंग नहीं था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरा और लाल रंग है जो मिटटी और सूरज का प्रतीक है।

