तमीम इकबाल ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के क्लब में हुए शामिल

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए हैं। टीम की तरफ से मुशाफिकुर रहीम ने 84 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान तमीम इकबाल ने 52 रनों का योगदान दिया। अपनी इस पारी के दौरान तमीम ने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 14 हजार रन बनाने विश्व के 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं।

Tamim Iqbal is only the 10th opener with 14,000 international runs 👏 pic.twitter.com/rPn56iqdlg