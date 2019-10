बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर लगा दो साल का बैन

India vs Bangladesh: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन पर दो साल का बैन लग गया है। शाकिब पर एक साल का पूर्ण प्रतिबंध और 12 महीने की अवधि का निलंबित प्रतिबंध लगाया गया है। शाकिब ने आईसीसी के सामने अपनी गलती मान ली है। शाकिब ने अपनी गलती माने हुए कहा, ''जिस खेल से मुझे प्यार है, उससे निलंबत किये जाने से मैं काफी दुखी हूं लेकिन मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूं । आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में खिलाड़ियों पर काफी निर्भर है । मैने सटोरिये की पेशकश की जानकारी नहीं देकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।'' वह अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग और ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक होने वाले टी20 विश्व कप में नहीं खेल सकेंगे।

बीसीबी ने शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में शाकिब को कारण बताओ नोटिस दिया था। शाकिब ने खिलाड़ियों की हड़ताल की अगुवाई की थी। इसके अलावा शाकिब पर बुकी द्वारा उनसे सम्पर्क साधने की जानकारी भी छुपाने का आरोप है। शाकिब हाल ही में एक एंबेसेडर के रूप में ग्रामीणफोन कंपनी से जुड़े थे और बीसीबी के खिलाड़ियों के साथ समझौतों के अनुसार, राष्ट्रीय अनुबंध के तहत आने वाले क्रिकेटर टेलीकॉम कंपनी से नहीं जुड़ सकते।



बता दें कि शाकिब पर दो साल पहले भ्रष्ट पेशकश की रिपोर्ट नहीं करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बांग्लादेश के टेस्ट और टी20 कप्तान शाकिब को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे भारत दौरे से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरे में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के अलावा दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

इससे पहले आईसीसी के कहने पर बीसीबी ने शाकिब को अभ्यास से दूर रखा था। यही कारण है कि वह अभ्यास मैचों में शामिल नहीं हुए और ना ही उन्होंने गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेलने पर चर्चा करने के लिए सोमवार को अध्यक्ष के साथ बैठक में हिस्सा लिया।

दरअसल, दो साल पहले शाकिब को एक अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले सट्टेबाजी से पेशकश मिली थी, लेकिन उन्होंने इसकी आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक एवं सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) के पास रिपोर्ट नहीं की थी। अब शाकिब ने अब एसीएसयू के जांच अधिकारी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।

