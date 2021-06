शाकिब अल हसन ने अपने शर्मनाक बर्ताव के लिए मांगी माफी, कहा- भविष्य में दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती

ढाका प्रीमियर लीग में बीच मैदान पर अपना आपा खोने वाले शाकिब अल हसन ने अपने शर्मनाक बर्ताव के लिए माफी मांगी है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर ने कहा कि वह अपने फैन्स से इस बर्ताव के लिए माफी चाहते हैं और इतने अनुभवी खिलाड़ी होने के बावजूद इस तरह की हरकत करने के लिए शर्मींदा हैं। शाकिब ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे। दरअसल, एलबीडब्ल्यू की अपील पर अंपायर द्वारा नॉटआउट दिए जाने के बाद शाकिब अंपायर से भिड़ पड़े थे और वह स्टंप्स पर भी लात मारते हुए दिखाई दिए थे।

शाकिब ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'प्रिय फैन्स और फॉलोवर। मैं माफी मांगता हूं अपना आपा खोने और इस तरह से सभी के लिए मैच को बर्बाद करने के लिए, खासतौर पर उन लोगों से जो घर पर बैठकर यह मुकबला देख रहे थे। मेरे जैसे एक अनुभवी खिलाड़ी को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी सब ऑड्स के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसा हो जाता है। मैं टीमों से, मैनेजमेंट से, टूर्नामेंट के ऑफिशिल्स से और टूर्नामेंट के आयोजकों से इस भूल के लिए माफी मांगता हूं। उम्मीद है कि भविष्य में मैं इस तरह की बर्ताव फिर कभी नहीं करूंगा। धन्यवाद और सभी को प्यार।'

Shit Shakib..! You cannot do this. YOU CANNOT DO THIS. #DhakaLeague It’s a shame. pic.twitter.com/WPlO1cByZZ