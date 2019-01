हार्दिक पांड्या और केएल राहुल मामले में बाबुल सुप्रियो ने किए ये ट्वीट

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के बयानों से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनेताओं से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक इस पर अपनी राय दे रहे हैं। ये दोनों ही क्रिकेटर टेलीविजन शो के दौरान महिलाओं पर की गई अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से टीम से निलंबित हैं। अब केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है।

जिस तरह बीसीसीआई ने इस मसले को हैंडिल कर रही है, उस पर बाबुल सुप्रियो ने अपनी नाराजगी दिखाई है। टीम इंडिया के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने चर्चित टीवी टॉक शो 'कॉफी विद करण' में शिरकत की थी। इस शो को बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक करण जौहर होस्ट करते हैं। यह एक कैजुअल शो है।

बीसीसीआई की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रटर्स (COA) सदस्य डायना इडुल्जी ने इन दोनों क्रिकेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की और इन्हें तब तक के लिए निलंबित कर दिया जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती।

इस मामले पर बाबुल सुप्रियो (गायक) ने ट्वीट करते हुए लिखा है- हार्दिक और राहुल ने जो कहा वह असम्मानजनक है, लेकिन उनपर जो कार्रवाई की गई वह भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा, डायना इडुल्जी के प्रति पूरे सम्मान और इंडियन क्रिकेट में उनकी भूमिका की अहमियत के बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि अतिवादी कदम उठाने में उनकी सोच पूरी तरह रुढ़िवादी है। हार्दिक ने जो कुछ कहा वह निंदनीय है लेकिन वरिष्ठ लोगों को इस मामले को समझदारी से हल करना चाहिए थे।

2/2:There is ‘Thick’ line between reprimanding someone and destroying them !! My plea to these seniors : please behave your ages gentlemen & ladies.. Rest my case ⁦ @hardikpandya7 ⁩ ⁦ @klrahul11 ⁩ ⁦ @BCCI ⁩ #CoffeeWithKaran #Seniors &Prudence #GuidanceWithoutCruelty pic.twitter.com/uF4BxMRQp3

गायक से नेता बने सुप्रियो ने कहा कि सजा देने और करियर खत्म करने के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। इन दोनों युवा खिलाड़ियों पर इतनी सख्त कार्रवाई उचित नहीं है।

1/2: With due & utter respect to Diana Edulji & her contribution to Indian cricket, May I say that her thinking has got ‘fossil’ to contemplate such extreme steps•What Hardik said is deplorable but their has to be some prudence in the way such senior minds handle the young ones pic.twitter.com/LEjMytoJsv