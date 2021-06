बाबर आजम की अपनी कजिन से हो चुकी है सगाई, जानें कब होगी शादी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को लेकर एक खबर आ रही है। जियो पाकिस्तान टीवी पर दावा किया गया है कि बाबर आजम की सगाई हो चुकी है और वह अगले साल शादी कर लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर ने अपनी कजिन से सगाई की है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी टीम के सभी सदस्यों को इस बारे में पता है। बाबर आजम मौजूदा समय में दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शामिल किए जाते हैं। फिलहाल बाबर युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में हैं और पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2021 के बचे हुए मैचों में हिस्सा लेने वाले हैं।

"Babar Azam" is already engaged with his cousin & they will marry next year. Now it's confirmed & amazingly all team members already know it. Congratulations @babarazam258

