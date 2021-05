राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के साथ एक टीम के लिए खेलना चाहते हैं अजहर अली

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने ट्विटर पर सवाल-जवाब सेशन में तमाम फैन्स के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान जब अजहर से पूछा गया कि वह किस भारतीय बल्लेबाज के साथ टेस्ट क्रिकेट में खेलना चाहेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने एक नहीं बल्कि दो नाम लिए। ये दोनों नाम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्ण और राहुल द्रविड़ के हैं। अजहर मौका मिलने पर इन दो भारतीय बल्लेबाजों के साथ एक टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं।

क्रिकट्रैकर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सवाल किया गया, 'टेस्ट क्रिकेट किस एक भारतीय बल्लेबाज के साथ आप खेलना चाहेंगे?' इसके जवाब में अजहर ने लिखा, 'वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण और राहुल द्रविड़।'

Very very special Laxman and Rahul Dravid 👌👌👌 @VVSLaxman281 https://t.co/7YsMmMfa4k