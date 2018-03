विवादों से घिरी ऑस्ट्रेलिया को महिला क्रिकेट टीम ने दिया ये 'तोहफा'

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इन दिनों बॉल टेंपरिंग विवाद के कारण नकारात्मक छवि का शिकार हो चुका है। अब तक के सबसे बड़े बॉल टेंपरिंग स्कैंडल के कारण ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हर तरफ से सवालों के घेरे में है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने देश के लोगों को खुश होने का मौका दिया है।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने कप्तान मेग लैनिंग्स की तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी के बाद मेगान स्कट की शानदार गेंदबाजी से आज महिला टी20 ट्राई सीरीज जीत ली। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड को 57 रन से मात दी।

