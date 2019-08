स्टीव स्मिथ की हूटिंग से नाराज हुए ऑस्ट्रेलियाई PM, फेसबुक पर लिखी ये बात

Ashes 2019, England vs Australia 2nd Test at Lords: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने सोमवार को एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स मैदान पर की गई स्टीव स्मिथ (Steve Smith) की हूटिंग की निंदा की है। यह मैच बेनतीजा रहा जिसमें स्मिथ दूसरी पारी में चोट के कारण खेलने नहीं उतरे। स्मिथ को पहली पारी में जोफ्रा आर्चर की गेंद लग गई थी। तब वह रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए थे। कुछ देर बाद वह लौट कर आए और 92 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए।

स्मिथ जब मैदान छोड़कर जा रहे थे और जब मैदान में वापस आ रहे थे, इन दोनों समय दर्शकों ने उनका खड़े होकर अभिवादन किया लेकिन दर्शकदीर्घा में मौजूद एक समूह ने स्मिथ पर छींटाकशी की। मौरिसन ने अपने फेसबुक पर लिखा, “दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा लेकिन लॉर्ड्स के दर्शकों ने स्टीव स्मिथ पर छींटाकशी कर एशेज को पूरी तरह से बदनाम कर दिया।”

उन्होंने लिखा, “उनकी टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की वापसी रही है उसके बाद वह इंग्लैंड में सिर्फ सम्मान के हकदार हैं। वह चैम्पियन हैं और इस तरह की चीजें उन्होंने अतीत में संभाली हैं। मुझे स्टीव स्मिथ पर गर्व है।”

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, “दर्शकों को स्मिथ से एक-दो चीजें सीख लेनी चाहिए। मुझे इंतजार है कि इसका जवाब वह अपने बल्ले और गेंद से देंगे और एशेज घर लेकर आएंगे।”

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस वाकये की निंदा की थी।

