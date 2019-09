मैनचेस्टर टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मनाया ऐसा जश्न, VIDEO हो रहा वायरल

Ashes 2019, England vs Austrlia 4th Test: तेज गेंदबाज पैट कमिंस (43 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने यहां ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन मेजबान इंग्लैंड को 185 रनों से करारी शिकस्त देकर एशेज पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों मैदान पर अलग अंदाज में अपनी जीत का जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया के जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार एशेज सीरीज जीती थी और इस बार भी उसने अब 2-1 की बढ़त बना ली है। इस जीत के बाद अब एशेज ऑस्ट्रेलिया के पास ही बरकरार रहेगा। इंग्लैंड अब अगर पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच जीतता भी है तो वह केवल सीरीज 2-2 से बराबर ही कर सकती है, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया से एशेज नहीं छीन सकती है।

मैच की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को उनकी शानदार पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने मैदान पर गोल घेरा बनाकर जॉन विलियमसन का गाना ट्रू ब्ल्यू गाया। इसके अलावा खिलाड़ियों ने मैदान पर पुशअप्स भी लगाए।

ऑस्ट्रेलिया के इस अंदाज में जीत का जश्न मनाने के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैन्स ऑस्ट्रेलिया के जश्न के इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं।

