ऑस्ट्रेलियन ओपन ने अनुष्का शर्मा को बताया लीजेंड, यूजर्स ने उड़ाया खूब मजाक 

ऑस्ट्रेलिया में भारत को दो सीरीज में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कप्तान विराट कोहली ने रॉड लावेर एरेना में महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से मुलाकात की थी। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंडस्लैम देखने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने गत चैम्पियन नोवाक जोकोविच का पुरूष एकल के तीसरे दौर का मैच और सेरेना विलियम्स का महिला एकल मैच देखा। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर रोजर फेडरर के साथ अपनी और अनुष्का की फोटो पोस्ट की। कोहली ने ट्वीट किया, 'ऑस्ट्रेलियाई ओपन में शानदार दिन। ऑस्ट्रेलिया में गर्मिंयों का समापन करने का शानदार तरीका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का शुक्रगुजार रहूंगा।'

युवा स्टीफेनो स्टीपास ने मौजूदा चैंपियन रोजर फेडरर को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के चौथे दौर से बाहर का रास्ता दिखाकर बड़ा उलटफेर करने के साथ ही रविवार (20 जनवरी) को यहां विश्व टेनिस में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के अधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी तीनों की फोटो ट्वीट की, जिसमें तीनों मुस्कुरा रहे थे और इसका शीर्षक था- 'तीन लीजेंड, एक फोटो।'

रोजर फेडर और विराट कोहली के साथ अनुष्का को लीजेंड कहने पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के इस पोस्ट पर यूजर्स अनुष्का शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि रोजर और विराट तो लीजेंड हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा को लीजेंड कहना गलता है।

सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा को लीजेंड कहे जाने पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मजाक भी बनाया जा रहा है।

fixed it, since you said " Legends ".

👍 pic.twitter.com/DE5O7uaDwU — Sunil- The cricketer (@1sInto2s) January 19, 2019

So next time I meet Roger and I am a legend 😀 — Girish Vasmatkar (@grv4ya) January 19, 2019

You did a lengen....wait for it...dary mistake in the caption there ! — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) January 19, 2019

Who is the third legend? You forgot to put his/her picture. — Maya (@Sharanyashettyy) January 19, 2019

Calling anushka a legend. Dont embarrass yourself — 🐊divya (@teamidemo) January 19, 2019

To people who are asking third legend in the picture. It is #JohnCena and You can't see him — Ajay Krishna L (@AjKrish17) January 19, 2019

रोजर फेडरर की हार के लिए भी कुछ यूजर्स अनुष्का शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं।

बता दें कि नेक्स्टजेन फाइनल्स के चैंपियन स्टीपास ने रॉड लेवर एरेना में अपने से 17 साल सीनियर रोजर फेडरर को 6-7 (11-13), 7-6 (7/3), 7-5, 7-6 (7/5) से हराकर सनसनी फैलाई। 14वीं वरीयता प्राप्त स्टीपास किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले यूनानी खिलाड़ी भी बन गए हैं। वह अंतिम आठ में 14वीं वरीयता प्राप्त राबर्टो बातिस्ता आगुट से भिड़ेंगे जिन्होंने छठी वरीयता प्राप्त मारिन सिलिच को लगभग चार घंटे तक चले मैच में 6-7 (6/8), 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 से पराजित किया।