ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रॉड मार्श का 74 साल की उम्र में हुआ निधन, शोक में क्रिकेट जगत

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर रॉड मार्श के शुक्रवार को 74 साल की उम्र में निधन के बाद क्रिकेट जगत शोक में है। मार्श को पिछले हफ्ते क्वींसलैंड में दिल का दौरा पड़ा और वह अपनी मृत्यु तक रॉयल एडिलेड अस्पताल में कोमा में थे।

इस महान खिलाड़ी ने अपने देश के लिए 96 टेस्ट खेले, जिसमें तीन टेस्ट शतक बनाए। वहीं विकेट के पीछे 355 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में राष्ट्रीय क्रिकेट अकैडमियों का नेतृत्व किया और वह दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की विश्व कोचिंग अकादमी के उद्घाटन प्रमुख थे। 2014 में, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और दो साल तक इस पद पर रहे।

Extremely sad to hear about the passing away of Rod Marsh.

My heartfelt condolences to his family and friends. pic.twitter.com/HWZW73b0z4 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 4, 2022

Sad to hear the news that Rod Marsh has passed. He was a legend of our great game & an inspiration to so many young boys & girls. Rod cared deeply about cricket & gave so much-especially to Australia & England players. Sending lots & lots of love to Ros & the family. RIP mate❤️ — Shane Warne (@ShaneWarne) March 4, 2022

The cricket world is in mourning after former Australia wicketkeeper Rod Marsh died on Friday aged 74.



Details 👇https://t.co/4AYUW1GL7x pic.twitter.com/2umUUbANVy — ICC (@ICC) March 4, 2022

We are deeply saddened by the passing of Rod Marsh.



A brilliant wicketkeeper and hard-hitting batter, Rod's contribution to Australian cricket was outstanding and he will be truly missed.



Our thoughts are with his wife Ros, children Paul, Dan and Jamie and his many friends. pic.twitter.com/DXR0rEyZjx — Cricket Australia (@CricketAus) March 4, 2022

Very sad to hear of the passing of Rod Marsh. As a kid he was my favourite player. He was part of one of the most exciting eras in Australian and world cricket. He will be remembered as one of Australia’s greatest ever Test cricket players. pic.twitter.com/SvRhe2u2z9 — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 4, 2022