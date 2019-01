AUSvsIND: ऑस्ट्रेलियाई टीम का अनोखा प्रयोग, पहनेगी 33 साल पुराने डिजाइन वाली ड्रेस

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाएगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक नया प्रयोग करने जा रही है। कंगारू टीम इस मैच में 33 साल पुरानी डिजाइन वाली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। साल 1986 में एलन बॉर्डर की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ पीले रंग की किट पहली थी, जिसमें जर्सी की कॉलर ग्रीन थी। और सीने पर भी हरे रंग का स्ट्रैप था। अब वर्तमान टीम उसी डिजाइन की जर्सी पहनेगी। जिसमें ट्राउजर और टी शर्ट पीले रंग का होगा। टी शर्ट की कॉलर हरे रंग की होगी और सीने पर भी हरे रंग का स्ट्रैप होगा।

Australia will take on India wearing a retro ODI kit from the 1980s!



