पांच बार की विश्व विजेता AUS टीम का 34 साल में पहली बार हुआ इतना बुरा हाल

बुरे दौर से गुजर रही आॅस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम वनडे रैंकिंग में अपने 34 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सोमवार को जारी अंतररार्ष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा रैंकिंग में पांच बार की विश्व विजेता छठे स्थान पर आ गई है। आॅस्ट्रेलिया इस समय इंग्लैंड के साथ पांच वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है।

आॅस्ट्रेलिया को पांचवें स्थान पर वापस आने के लिए बाकी बचे तीन मैचों में से कम से कम एक मैच जीतना होगा। क्रिकेट डॉट कॉम डॉय एयू के मुताबिक, आस्ट्रेलिया 1984 में छठे स्थान पर थी। मौजूदा विश्व विजेता पिछले दो साल से कम में नंबर-1 से छठे स्थान पर आ गई है। उसके बुरे दौर की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली 5-0 की हार से हुई।

वहां से आॅस्ट्रेलिया ने 15 वनडे मैचों में से सिर्फ 13 मैच जीते हैं। इस दौरान वो न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड से लगातार तीन द्विपक्षीय सीरीज हारी है। साथ ही चैम्पियंस ट्रॉफी में भी शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी। इंग्लैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे रैंकिंग में क्रमश: पहले तीन स्थान पर हैं।

