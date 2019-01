VIDEO: ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने कहा- एमएस धौनी क्रिकेट का सुपरस्टार है

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने भारत से एक दिवसीय श्रृंखला हारने के बाद महेंद्र सिंह धौनी की तारीफ करते हुए उन्हें सुपरस्टार और सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में से एक बताया। धौनी ने मेलबर्न में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 114 गेंद में नाबाद 87 रन बनाए जिसकी मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। लैंगर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा,'धौनी 37 बरस का है लेकिन विकेटों के बीच उसकी दौड़ और फिटनेस गजब की है। लगातार तीन दिन विकेटों के बीच इस तरह दौड़ना और वह भी 40 डिग्री तापमान में और ऐसा खेलना। वह खेल का सुपरस्टार है जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को बनने की कोशिश करनी चाहिए।'

