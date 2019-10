AUSvsSL: ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली ने टी-20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Australia vs Sri Lanka, Women Cricket, T20I: ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच कॉमनवेल्थ बैंक महिला टी20 सीरीज खेली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही इस सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम मे श्रीलंका को 132 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिसा हिली ने शानदार पारी खेलकर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली ने टी-20 के एक मैच में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हिली ने 148 रनों की दमदार पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ बुधवार (2 अक्टूबर) को यहां खेले जा रहे टी-20 मैच में 226 के स्कोर तक पहुंचाया। मेजबान टीम ने पारी में केवल दो विकेट गंवाए।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए। श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना सकी और 132 रनों से मैच हार गई। इस मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने तीन मैचों की इस सीरीज को भी 3-0 से जीत लिया है।एलिसा हिली को उनकी इस रिकॉर्ड शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। हिली ने 148* रन की अपनी पारी में 19 चौके और 7 छक्के लगाए। इस मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने तीन मैचों की इस सीरीज को भी 3-0 से जीत लिया।

अपनी 61 गेंदों की पारी में हिली ने 19 चौके और सात लंबे छक्के जड़े। उन्होंने केवल 46 गेंदों पर अपना शतक लगाया जो इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी का यह सबसे तेज शतक है। हिली ने मेग लेनिंग द्वारा 26 जुलाई को बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। लेनिंग ने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 133 रन जड़े थे।

इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड पुरुष टीम के खिलाड़ी एरोन फिंच के नाम पर था, जिन्होंने 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों पर शतक जड़ा था। महिला क्रिकेट में मेग लेनिंग्स ने 2014 में आयरलैंड के खिलाफ 53 गेंदों पर शतक लगाया था।

