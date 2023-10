Australia vs Pakistan मैच के दौरान फैन ने लगाए 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे तो पुलिस ने रोका, मचा बवाल; वीडियो वायरल

ऐप पर पढ़ें

Australia vs Pakistan Chants of Pakistan Zindabad at Bengaluru Stadium: वर्ल्ड कप 2023 का 18वां मुकाबला शुक्रवार रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया। इस मैच में रनों की खूब बरसात हुई और 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान पर 62 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान पाकिस्तान को हार तो मिली ही, साथ ही उनके एक फैन ने सोशल मीडिया पर सूर्खियां बटोरी। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान एक फैन 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगा रहा था। जब एक पुलिसकर्मी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बवाल मच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

Australia vs Pakistan : पाकिस्तान की हार की असली वजह आई सामने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाक बल्लेबाज से हुई बड़ी चूक

43 सेकंड के इस वीडियो में, पाकिस्तानी जर्सी पहने हुए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के साथ बहस करते देखा जा सकता है। फैन ने कहा 'पाकिस्तान से हूं मैं, 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?' वह पूछते हुए सुनाई दे रहे हैं।

फैन ने यह भी पूछा कि जब लोग 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे हैं तो वह 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे क्यों नहीं लगा सकते? जवाब में अधिकारी को जिंदाबाद नहीं कहते हुए सुना जा सकता है। फिर वह फैन पुलिस अधिकारी से अपना अनुरोध दोहराने के लिए कहता है क्योंकि वह इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है।

रोहित शर्मा से आगे निकले मोहम्मद रिजवान, वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी के इस एक्शन की सराहना कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी फैंस आलोचना कर रहे हैं

पाकिस्तान की खराब फील्डिंग पर जमकर बरसे शोएब अख्तर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फील्डर्स ने टपकाए 3 आसान कैच

कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरुआत से ही पाकिस्तानियों पर अपना शिकंजा कसा। डेविड वॉर्नर (163) और मिशेल मार्श (121) की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 259 रनों की साझेदारी की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़े। हालांकि इसके बाद कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक पाया मगर कंगारु टीम 367 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने इस दौरान पंजा खोला। इस स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम को भी उनके सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 134 रन जोड़े, मगर कमजोर मिडिल ऑर्डर के चलते टीम 45.3 ओवर में 302 रनों पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाजों के अलावा कोई पाकिस्तानी बैट्समैन 50 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। एडम जैंपा ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए।