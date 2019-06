शतक के बाद डेविड वॉर्नर किया कुछ ऐसा, VIDEO जीत लेगा दिल

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को 41 रनों से जीत दिलाई। अपनी 107 रनों की पारी के लिए वॉर्नर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया, लेकिन वॉर्नर ने इस पुरस्कार को एक छोटे बच्चे को दे सभी का दिल जीत लिया।

डेविड वॉर्नर ने एक युवा प्रशंसक को अपना पुरस्कार दिया। क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक ट्विटर पर वॉर्नर का यह वीडियो अपलोड किया गया है और लिखा है, “डेविड वॉर्नर ने इस युवा ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक को अपना 'प्लेयर ऑफ द मैच' देकर उसका दिन बना दिया।”

वॉर्नर ने यहां तक की अपना बल्ले पर हस्ताक्षर कर उस प्रशंसक को दिया। इसके बाद इस युवा प्रशंसक ने कहा, “हम सिर्फ झंडा लहरा रहे थे और वह वहां आए और यह पुरस्कार हमें दिया।”

जब उस प्रशंसक से पूछा गया कि क्या वो वॉर्नर के प्रशंसक हैं तो उन्होंने कहा, “हां, मुझे वो बहुत पसंद हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की जीत से काफी खुश हूं।”

David Warner made this young Australia fan's day by giving him his Player of the Match award after the game 🏆



Wonderful gesture 👏 #SpiritOfCricket#CWC19 pic.twitter.com/MlvDkuoW4i