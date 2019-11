VIDEO: डेविड वॉर्नर की हैरतंगेज डायरेक्ट हिट, देख हर कोई हैरान

Australia vs Pakistan, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वॉर्नर एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ-साथ शानदार फील्डर भी हैं। फील्डिंग के दौरान उन्होंने कई मौकों इसे साबित भी करते दिखाया है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी-20 मैच खेला गया। इस मैच के दौरान वॉर्नर ने एक शानदार डायरेक्ट हिट से विकेट झटका। वॉर्नर के इस डायरेक्ट हिट की चर्चा हर तरफ हो रही है।

इस मैच में पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम के 50 और इफ्तिखार अहमद के 34 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से बने नाबाद 62 रन की बदौलत छह विकेट पर 150 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 18.3 ओवर में तीन विकेट पर 151 रन बनाकर मैच जीत लिया। स्मिथ ने मात्र 51 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 80 रन की मैच विजयी पारी खेली, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिया गया।

पाकिस्तानी पारी के 16वें ओवर में एश्टन एगर गेंदबाजी कर रहे थे। बाबर ने मिड विकेट की तरफ एगर की बॉल को हिट किया। उन्होंने पहला रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद बाबर ने दूसरा रन चुराने की कोशिश की। इस कोशिश में जब बाबर स्ट्राइकर एंड की तरफ भाग रहे थे, तब डेविड वॉर्नर 30 यार्ड के सर्कल के बाहर से विकेटों की तरफ थ्रो किया।

डेविड वॉर्नर का यह शानदार डायरेक्ट हिट था। रिप्ले में साफ दिखाई दे रहा था कि बाबर का बल्ला वक्त पर क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाया। वॉर्नर के इस अद्भुत डायरेक्ट हिट से बाबर आजम की पारी 38 गेंदों में 50 रन पर खत्म हो गई।

David Warner produces some magic in the field to catch the red-hot Babar Azam short of his crease! #AUSvPAK | @bet365_aus pic.twitter.com/PNDKTtD9T3